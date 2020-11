Ilyen segítséget kapnap a cukorbetegek Orbánéktól

Megállapodtak.

Cukorbetegeket képviselő szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást a kormány szombaton, a diabétesz világnapján – derül ki a kabinet Facebook-oldalára feltöltött videóból.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott azt mondta, hogy Magyarországon több mint 1,2 millió cukorbeteg él. Az őket képviselő szervezetekkel jó szövetséget tudtak kialakítani az elmúlt években, ennek eredménye az együttműködési megállapodás, amelyben hitet tettek a jövőbeli közös munka mellett is – hangoztatta.

Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter felidézte, hogy meg lehet különböztetni 1-es és 2-es típusú cukorbetegeket. A többség a 2-es típusú, úgynevezett időskori diabéteszben szenved; őket a koronavírus-járvány még jobban veszélyezteti, mint azokat, akik egészségesek. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és felnőttek anyagcseréje pedig másképp működik, mint azoké, akik nem küzdenek ilyen problémával, ezért rájuk is oda kell figyelni – emelte ki.

Ezért működnek szorosan együtt a cukorbetegeket képviselő szervezetekkel. Évről évre támogatják a munkájukat, idén is százmillió forintos pályázattal segítették őket. Jövőre szintén százmilliót adnak az 1-es típusú diabétesszel foglalkozóknak. Rendelkezésre áll egy félmilliárd forintos támogatási keret is, amellyel idén és jövőre is a gyermekdiabétesz-centrumok fejlesztését akarják segíteni. A kormány célja, hogy Magyarországon a cukorbetegek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást kapják, ezért emelték meg a korszerű technológiák finanszírozását – jelentette ki a miniszter.

Erős Antónia műsorvezető, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány létrehozója arra mutatott rá, hogy bár most az egyik legnagyobb kihívás a világban a koronavírus-járvány, közben "minden más is zajlik", például a diabétesz is egyre több embert érint: a betegek száma exponenciálisan nő.

Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke közölte: a megkötött megállapodásban azt rögzítették, hogy együttműködnek a diabétesz megelőzése és a már betegek életminőségének javítása érdekében. Szervezetüket 2016-ban azzal a céllal hozták létre, hogy országos szinten képviselje a cukorbetegeket – tette hozzá.

Forrás: MTI

Kép: TV2