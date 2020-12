Orbán: Magyarország nem enged a vétóból

A miniszterelnök szerint politikai kérdéseket nem lehet összekötni gazdasági kérdésekkel.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor miniszterelnök.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A beszélgetés elején felmerült a csütörtök esti fordulat, miszerint a lengyelek kihátrálnak az uniós költségvetés és helyreállítási alap elleni vétóból (amit a magyar és lengyel kormány azért vétózott, mert jogállamisági feltételekhez kötnék a kifizetéseket) – olvasható a 24.hu cikkében.

Orbán erről a következőket mondta a cikk szerint:

Idézzük fel a történetet, az EU-nak most kell elkészítenie a következő hét évre szóló költségvetését, és most kell megsegíteni a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került országokat (...) a németeknek mi azt javasoltuk, hogy a kettőt ne tárgyaljuk együtt. Erről állapodtunk meg Lengyelországgal. Nekünk ez a megoldás továbbra is, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a két dolgot külön kell tárgyalni