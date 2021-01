Gyalázatosan teljesít a Fidesz a fiatalok körében – ezek a számok indokolhatják Orbán mai bejelentését

2022-től jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak – jelentette be ma reggel Orbán Viktor.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Vajon önzetlenség, vagy egyszerű szavazatvásárlás állhat a háttérben? A Medián felmérése szerint utóbbi a valószínűbb.

A kutatóintézet Facebook-posztjában emlékeztet:

már több korábbi elemzésükben kimutatták, hogy a Fidesz a legkevésbé a fiatalok körében számíthat szavazatokra. Valószínűleg hasonló eredményre jutottak a belső kormányzati felmérések is, ami jól érzékelhető erőfeszítésre sarkallta a kormánypártot, hogy fiatal arcokkal, „fiatalos” médiával és kampányokkal szólítsa meg a tizen-huszonéveseket. Eddig nem sok sikerrel.

Azt is írják, korábban a fiatalok kisebb arányban voksoltak ugyan a kormánypártra, mint az idősebbek, de még számukra is a Fidesz volt a legnépszerűbb párt. A legutóbbi felmérés szerint már ez sem igaz: a pártokat felsoroló hagyományos kérdésre válaszolván a 30 év alattiak körében a Kétfarkú Kutya Párt beérte, a Jobbik és a Momentum pedig meg is előzte a Fideszt.

Ha pedig egy feltételezett közös ellenzéki listáról kérdeztük a válaszadókat, a fiatalok majdnem kétszer akkora arányban szavaztak az ellenzéki listára, mint a Fideszre.