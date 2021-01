A 25 éven aluliak SZJA-mentessége volt az egyik téma péntek este a Hír TV-ben, ahol az SZFE újdonsült tanára, Velkovics Vilmos beszélgetett Deák Dániellel, a XXI. Század Intézet munkatársával arról, mekkora segítség lehet ez a fiataloknak

– írta meg tegnap a 444.hu.

Kapcsolták Bóka Bencét, akit Velkovics úgy konferált fel, hogy „23 éves, és már dolgozik, tehát van önálló bevétele”.

Bóka a veszprémi önkormányzat ifjúsági referenseként mutatkozott be, azt azonban ő, és Velkovics is elfelejtette megemlíteni azt, hogy egyben a Fidesz ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak a közép-dunántúli elnöke is.

Bóka a megszólalásában agyondicsérte a kormány döntését, és elmondta, az SZJA-mentesség fedezheti a havi benzinfogyasztását vagy a telefonszámláját

Gyakorlatilag szerintem ez egy komolyabb fizetésemelésnek ér fel.Örülök, hogy ilyen kormányunk van, aki támogat minket, fiatalokat, ellenben a baloldallal, akikre mi soha sem számíthattunk, mi fiatalok, de szerintem az idősek sem.

Velkovics megkérdezte tőle azt is hogy, tervezi-e igénybe venni a többi családpolitikai juttatást. A válasz: természetesen!

Forrás:444