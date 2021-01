Újabb fejezethez érkezett az Orbán Gáspár külföldi taníttatása kapcsán kialakult szópárbaj. Németh Szilárd ezúttal egy kis románozással felelt Fekete-Győr András kihívására.

A Momentum elnöke Orbán Gáspár sandhursti kiképzésén kapott össze a két fideszes politikussal. Vasárnap késő délután folytatódott a kommentelői izmozás: Budai Gyula után Németh Szilárd is válaszolt Fekete-Győr András kihívására.

A Magyar Honvédségben nem nyüszítve menekülő vörös rókákat, hanem a haza fegyveres szolgálatára alkalmas, a magyar nemzethez hű honvédeket képeznek. Így az alábbi esküszöveget sohasem fogjuk Fekete-Győrtől hallani:"Én, Fekete-Győr András esküszöm, hogy MAGYARORSZÁGOT HÍVEN SZOLGÁLOM, hűséges honvédje leszek. Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, ÉLETEM ÁRÁN IS MEGVÉDEM. Elöljáróim parancsainak engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!”

- írta Németh Szilárd Facebook-oldalán, aki a posztját Fekete-Győr András román nemzeti színekre festett portréjával együtt rakta ki közösségi oldalára.

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia két másik magyarral együtt 2019 szeptembere után elvégezte a brit katonai elitiskola, a Sandhurst Royal Military Academy kilenc hónapos kurzusát a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként, ami kadétonként közel 40 millió forintba kerülhet. A tanulmányokat több ellenzéki szereplő is élesen bírálta, köztük Fekete-Győr András is, erre pedig több kormánypárti reakció is érkezett.

