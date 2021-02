Vizsgálja-e az MNB Varga Judit igazságügyi miniszter és férje ingatlanhitelét? – érdeklődött írásban Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő Matolcsy György jegybankelnöknél. Varga Juditéknak Balatonhenyén van nyaralójuk, ami családi háznak épült 10 milliós családi otthonteremtési kedvezménnyel. De miután a házaspár Budapesten kapott munkát, nem költözött a Balaton-felvidékre. Amikor ez kiderült, Varga azt mondta, ha kell, kamatostól fizeti vissza a csokot.

A 444.hu vette észre elsőnek, hogy az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó arról kérdezte írásban Matolcsy György jegybankelnököt, hogy vizsgálják-e Varga Judit igazságügyi miniszter és férje ingatlanhitelét.

Ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, Varga és férje 2013-ban egy 2144 négyzetméteres telket vásárolt Balatonhenyén. 2014-ig még két másik területet (kivett, beépítetlen terület) is vettek közösen, ami összesen közel 16 ezer négyzetméter. A háromgyermekes házaspár a balatonhenyei ingatlanra a tulajdoni lap szerint családi otthonteremtési kedvezményt igényelt az UniCredit bankon keresztül a magyar államtól. A csokot nyaralóra nem lehet igénybe venni, a vagyonnyilatkozat szerint Vargáék balatonhenyei háza nem is nyaraló, hanem családi ház. A hír megjelenése után az Igazságügyi Minisztérium közölte:

visszafizeti a tízmilliós CSOK-támogatást az igazságügyi miniszter, ha a jogszabályban előírt határidőre sem költözik be családjával a 195 négyzetméteres házukba.

Matolcsy a válaszában azt írta, hogy bár a Magyar Nemzeti Bank felügyeletként – mintavétel alapján –

egyedi hitelügyletekre irányuló ellenőrzést is végez, azonban banktitoknak minősülő adatokról törvényi felhatalmazás hiányában nem adhat tájékoztatást.

Varga és férje a XII. kerületben 200 millió forintért vásároltak ingatlanokat: a vételárból 8 millió forint foglalót önerőből fizettek ki, a fennmaradó 192 millió forintot pedig bankhitelből fedezték – teszi hozzá a 24.hu.

Forrás: 24.hu, 444