A karmelita menzát 2021 januárjától a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár üzemelteti – erősítette meg az Index érdeklődésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Karmelita menzát 2021. januárjától a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár üzemelteti – írja az Index. A portál információit megerősítette a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Népszava alapján mi is beszámoltunk arról szerda reggel, hogy tavaly decemberben a Gundel Étterem és a Miniszterelnökség közös megegyezéssel felbontotta a Karmelita menza üzemeltetésére 2019-ben kötött szerződést. A tárca azonban nem árulta el, hogy ki üzemelteti a továbbiakban az étkezdét.

Az Index most arról ír, hogy a karmelita menzáját jelenleg a Sándor-palotából pótolják ideiglenesen, illetve a nemzetközi sikereket elért, a szakácsolimpián díjakat nyert Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár katonaszakácsai főznek a karmelita számára is. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár feladatai közé tartozik többek között az állami, nemzeti, katonai ünnepek protokolláris kiszolgálása, a magyar katonai és zenei hagyományok ápolása. Továbbá őrzik a Szent Koronát, valamint „protokollárisan” a Köztársasági Elnöki Hivatalnak helyet adó Sándor-palotát is.

Az Index értesülését megerősítő Kormányzati Tájékoztatási Központ arra azonban már nem adott választ, hogy a katonaszakácsok csak ideiglenesen vagy hosszú távon is ellátják-e Orbán Viktor kormányfő munkahelyét.

Megjegyezték, a csapatban mesterszakácsok és mestercukrászok vannak, akik a magyar katonaszakács-válogatott tagjaiként tavaly februárban ezüst- és bronzéremmel tértek haza a németországi szakácsolimpiáról.

Forrás: Index, 24.hu, Népszava

Címlapkép: Miniszterelnökség