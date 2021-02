Eldőlt: Fekete-Győr András lesz a Momentum miniszterelnök-jelöltje

Az ellenzéki pártoknak október 23-ig kellene megállapodniuk abban, hogy ki legyen a közös miniszterelnök-jelöltjük a 2022-es országgyűlési választáson.

A hvg.hu cikke szerint Fekete-Győr andrás lesz a Momentum Mozgalom miniszterelnök-jelöltje, ezt Cseh Katalin, a párt EP-képviselője jelentette be egy online tájékoztatón vasárnap. Fekete-Győrt a cikk szerint a nemrég a párthoz csatlakozott Szél Bernadett és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselők is méltatták.

Hadházy azt mondta, személyes célja minél több embert börtönbe küldeni azok közül, akik az európai uniós támogatásokat elcsalták. Hadházy szerint a 2022-es választásnál fennáll a csalás lehetősége.

A cikk szerint a Momentumon kívül eddig a Jobbik jelentett be miniszterelnök-jelöltet, aki Jakab Péter pártelnök, az indulását saját maga jelentette be január 25-én. Jakab szerint legkésőbb október 23-ig ki fog derülni, hogy ki lesz az ellenzék jelöltje a kormányfői posztra és ki lesz az a 106 képviselő, akik az ellenzéket képviselve indulnak a választókerületekben. Jakab a cikk szerint januári bejelentésekor arról is beszélt, hogy az előválasztáson a nép fogja eldönteni, hogy ki lesz a méltó arra, hogy legyőzze a Fideszt, illetve hogy ki képviselje a választókat. Szerinte lesznek parázs viták, de nem egymást, hanem a Fideszt kell legyőzni.

Januárban a Pulzus Kutató Intézet készített a lehetséges ellenzéki miniszterelnök-jelöltek népszerűségéről. A felmérés szerint Dobrev Klárát (DK) és Karácsony Gergelyt (Párbeszéd) választanák a legtöbben miniszterelnök-jelöltnek. Dobrev és Karácsony 14-14 százalékkal került az élre a teljes lakosság koráben, ám ha nemek szerint bontják az eredményeket, akkor a legtöbb női szavazat Dobrevre szállt (18 százalék), míg a legtöbb férfi Jakab Pétert tartotta a legalkalmasabbnak (16 százalék).

A 18-39 év közötti válaszadóknál is Jakab került az élre (19 százalék), Karácsony a 40-59 év közöttieknél volt a legnépszerűbb (18 százalék), a 60 évnél idősebb korosztály Dobrevet favorizálta (22 százalék) – ismerteti a lap a korábbi felmérést.

"A teljes népesség 35 százaléka senkit sem tartott alkalmas jelöltnek a felsorolt tíz ellenzéki politikus közül. Az eredmények a teljes népességet nézve így alakultak:

- Dobrev Klára, a DK EP-képviselője (14 százalék);

- Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke (14 százalék);

- Jakab Péter, a Jobbik elnöke (12 százalék);

- Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere (11 százalék);

- Fekete-Győr András, a Momentum elnöke (8 százalék);

- Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke (2 százalék);

- Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke (1 százalék);

- Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke (1 százalék);

- Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke (1 százalék);

- Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke (1 százalék)"

