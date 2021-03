Megszólalt a megbüntetett orvos: szervezetlenül megy a dolog, a kormány lassítja az oltást, "emberkísérletben" nem veszek részt

Ha így oltunk, akkor a vírus terjedését segítjük, nem pedig gátoljuk. De ha létrejönnének körzeti oltópontok, akkor én is beállnék oltani

-mondta a Telexnek Kiss Csaba, a vakcinák beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos.

Szerinte így fennállna a veszély, hogy az oltásra érkezők pont a rendelőben kapnák el a vírust.

Legalább ekkora problémának tartja, hogy szerinte nincs jól megszervezve az oltási kampány.

Szerinte a praxisába tartozó lakosok közül senki nem esik el az oltásoktól, állítása szerint Veresegyházon, a Misszió Egészségügyi Központban oltják a betegeit.

Kiss Csaba a 2018-as országgyűlési választáson az LMP jelöltjeként indult, az Origo ezért baloldali háziorvosként hivatkozott rá, de Kiss most azt mondta:

nekem az LMP-vel sem előtte, sem azóta semmiféle kapcsolatom nem volt, nincs is. Nem is voltam akkor sem tagja az LMP-nek. Én már 2018-ban elmondtam, hogy ha nyerek, ha nem, az LMP-be nem kívánok belépni. Ők egy támogató szervezetként álltak mögöttem, de én a saját utamat akarom járni. Rólam már Gyurcsány idején is azt mondták, hogy ellenzéki vagyok, meg a Fidesz idején is, és ez így is volt. Most viszont úgy látom, hogy nincs olyan ellenzéki oldal, ahová be lehetne állni”