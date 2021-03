Népszava: halálos következményei lehetnek a védettségi igazolványok körül kialakult káosznak

Az Orbán-adminisztráció hivatalnokai szokás szerint mélyen hallgatnak, nem válaszolnak a kérdésekre.

Koronavírusban elhunyt embernek is postázták az oltási igazolványt, az állami szervezetek nem reagálnak az adatkezelési problémák kapcsán – írja a Népszava.

Sok probléma felmerül azonban az igazolványok kiadásával. Olyanok is megkapták az okmányt, ráadásul nem kis számban, akik nem fertőződtek meg, és védőoltást sem kaptak.

Az, hogy a kormányzat adatkezelési gyakorlatában súlyos hiányosságok vannak, több eset bizonyítja, miszerint egy koronavírus-fertőzésben elhunyt férfinek is postázták az igazolványt, a haláleset után két héttel.

A Népszavának Nagy Ákos zeneszerző számolt be tapasztalatairól. Elmondta, ő és felesége is megkapta az okmányt, bár egyiküket sem oltották be koronavírus elleni vakcinával és át sem estek a fertőzésen.

Szerinte az állami hivatalok hibája emberek életét sodorhatja veszélybe, hiszen lehetnek olyanok, akik tévedésből kapják meg az oltási igazolványt, és visszaélnek azzal, kimaradnak az oltási folyamatból és adott esetben fertőzik környezetüket.

Nagy Ákos annak tudja be a tévedést, hogy tavaly december 18-án ő és felesége is elment egy szűrőpontra, mert

„valami bujkált bennük”.

Az első és a második gyorsteszt is negatív értéket mutatott.

Szerinte szűrési eredményük valahogy bekerülhetett az egészségügyi adatok közé, és egy állami hivatal „polcán” rossz helyre került.

Az igazolványokat Budapest Főváros Kormányhivatala állítja ki, az ellenéki napilap megkeresésére nem reagáltak. Azt, hogy ki tekinthető fertőzésen átesettnek, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tartják nyilván, a rendszer fenntartója az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ).

Az OKFŐ a belügyminiszter irányítása alatt van, aki egyébként felel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért is. A Népszava Megkereste a Belügyminisztériumot, de nem válaszoltak, így tett a Miniszterelnöki Kabinetiroda is, amely a vakcinainfón keresztül gyűjti az adatokat azokról, akik regisztráltak oltásra.

