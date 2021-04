Már alakul a fejetlenség a pedagógusok oltásánál

Volt, aki például úgy kapott behívót, hogy nem is pedagógus – közölte a Népszava.

Csütörtökön kezdték meg azoknak az óvodai és iskolai pedagógusoknak az oltását, akik korábban regisztráltak. A Népszava beszámolója szerint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) beérkezett visszajelzések szerint a tapasztalatok egyelőre vegyesek.

A szervezet szerint maga az oltás a legtöbb esetben rendben zajlott, nem alakultak ki sorok és hosszú várakozási idő. Ugyanakkor akadt néhány technikai hiba, például többen jelezték, hogy második oltásuk időpontját a májusi írásbeli érettségi vizsgák egy-egy napjára kapták, ami az érettségi lebonyolításában résztvevő tanároknak okozhat kellemetlenséget.

Ez azért is alakulhatott így, mert a háziorvosokat nem vonták be, nem tájékoztatták megfelelően a pedagógusok kampányszerű oltásáról. Több esetben történt meg, hogy valaki a háziorvosától, illetve a központi értesítő rendszeren keresztül is kapott behívót. Ennek az ellenkezője is előfordult, többen ugyanis, bár regisztráltak, semmilyen értesítést nem kaptak. Ezt az intézményvezetőjük felé kell jelezniük.

„Hallottunk olyan esetről is, hogy valaki úgy kapott behívót a pedagógusok oltására, hogy ő maga nem is pedagógus”

– mondta el a Népszavának Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője. Szerint ez adminisztrációs hibákból, például telefonszámok elírása miatt történhetett meg.

