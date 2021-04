Önnek hogy tetszik Dr. Merkely Béla locsolóverse?

Húsvét alkalmából egy rendhagyó locslóverssel jelentkezett Merkely Béla, a SOTE rektora – írja a Blikk.hu.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Merkely a Facebook-oldalán, egy posztban tette közzé a versikét, amit elmondása szerint a fiatal kollégái költöttek. A bejegyzésében leírja, hogy idén is mellőznünk kell a rokonlátogatást az ünnepek alkalmából. Hozzátette:

Én magam is több száz honfitársunknak, köztük kismamáknak adtam be a Covid-19 elleni vakcinát, hiszen most ez a legfontosabb feladatunk. Bízom benne, májusra fellélegezhetünk, s már nyáron újra együtt lehetnek a családok!