Parragh karanténba küldené azt, aki nem oltatja be magát, szerinte a beoltott többségnek kell kedvezni, "őket kell hagyni normálisan élni”

Parragh László, a kamara elnöke erről az Azonnalinak adott interjújában beszélt, amelyben szó volt az ország nyitásáról és Szájer Józseffel való régi barátságáról is.

Az újranyitással kapcsolatban azt mondta:

A 2,5 millió beoltottra mi azt mondtuk, hogy az lehet egy olyan határkő, aminél már némi enyhítés lehetséges. A következő szám, amit mondanánk, a 6-7 millió. Azt látjuk – és ezt a számok igazolják –, hogy az emberek csak kis mértékben a munkahelyükön fertőződnek át.

De persze az is kiderült, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is javasolta a kormánynak az oltási igazolások bevezetését. Az oltási igazolásokkal kapcsolatban is megszólalt a kamara elnöke

ha öt-hatmillió embernek már megvan ez az igazolás, akkor őket „hagyni kell normálisan élni”, és az legyen karanténban, aki nem akarja magát beoltani.

Azért azt nem akarja, hogy első- és másodrendű állampolgárok legyenek az igazolvány alapján, de szerinte

a beoltott többségnek kell kedvezni az ország nyitásakor.

Orbán Viktor miniszterelnök és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a kamara gazdasági évnyitóján az Intercontinental Budapest szállóban 2020. március 10-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Korábban a kamara ajánlotta a kormánynak a boltokban négyzetméterre leosztott vásárlószámot is, a kijárási korlátozás kitolását, ennek pedig a következő lépése az éttermek teraszainak megnyitása.

Az interjúban végül felmerült Szájer József története is, mivel ő és Parragh a soproni Széchenyi István Gimnáziumba osztálytársak voltak.

Nekem a Jóska padtársam volt, nagyszerű, nagyon-nagyon okos embernek tartom. Az elsők között voltam, akik fölhívták, amikor a botrány kirobbant. Őt beáldozták.

- mondta el.

Azt mondta neki, hogy továbbra is a barátja. De arra a kérdésre, hogy meglepődött-e amikor kiderült a botrányos eset nem válaszolt.

Ő a barátom, és ebbe már nem szeretnék belemenni

- zárta az interjút.

Forrás: Azonnali.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd