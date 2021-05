Karikó Katalin: 40-50 évvel ezelőtt még senki nem kételkedett az oltásokban, és nem volt kérdés, hogy beadatják-e

A Széchenyi-díjas Karikó Katalin, aki az mRNS alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója az RTL-nek nyilatkozott. A riport legfontosabb pontait a 444.hu emelte ki.



Fotó: MTI/Rosta Tibor

A 444.hu cikke szerint Karikó egy szegedi gimnáziumban járt, akkor nyilatkozott a televízió riportereinek.

A különböző social médiákban kérnek mindenféle tanácsot, hogy magyarázzam el és tudományosan mondjak arról véleményt, hogy miért nem épül be az RNS a DNS-be. Ez a legnagyobb aggodalmuk, hogy hosszú távon ez nagy probléma lesz, megváltozik a génjük és beléjük épül a vakcina. De ha valaki ezt elhiszi, én hiába mondom tudományosan, hogy miért nem történik ez meg, az ilyen embernek nincsen tudományos ismerete, ha már egyszer elhitte, hogy az RNS beépül a kromoszómájába

– mondta. Azt is hozzátette, hogyha ez igaz lenne, akkor már több mérföld hosszú lenne a DNS-láncunk. Arról is beszélt, hogy vannak olyanok is, akik azt állítják, hogy az RNS vakcina újraprogramozza az egész immunrendszert.

Karikó szerint az ezekhez hasonló tévhitek miatt az a feladatuk, hogy egyszerűbb nyelvezetet használjanak, hogy ezek az emberek számára is érthető legyen. Azt is hozzátette, hogy 40-50 évvel ezelőtt még senki nem kételkedett az oltásokban, és nem volt kérdés, hogy beadatják-e.

Forrás: 444.hu

