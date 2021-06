Nem csitul Karácsony nyelvtudásának firtatása – most a Magyar Nemzet vádolja hazugsággal

Karácsony Gergely nyelvtudása az Economistnak tett nyilatkozata után került napirendre, a főpolgármester ebben alacsonynak és kövérnek nevezte Orbán Viktort, amiért elnézést kért – írja az Index.hu.



Fotó:MTI/Koszticsák Szilárd

Fürjes Balázs államtitkár az erre adott reakciójában Karácsony Gergely nyelvtudását firtatta, aki ennek hatásra elismerte,

Karácsony angoltudásának firtatása után a Nézőpont pedig arról csinált kutatást, hogy a kormányfőnek tudnia kell-e angolul.

Akkor Schiffer András is megszólalt Karácsony nyelvtudásával kapcsolatban,

eléggé hipokrita hozzáállás a nyelvtudása miatt támadni Karácsonyt, mivel Orbán és Szijjártó is hivatalos tolmácsokkal megy külföldre tárgyalni.

Nem rég a politológus vádolta azzal Karácsonyt, hogy "hazugságspirálba keveredett" a nyelvtudás kapcsán, most pedig a Magyar Nemzetben olvasható az alábbi

A Magyar Nemzet most arról ír, hogy

A lap arra hivatkozik, hogy

a tanársegédi munkakörbe történő kinevezés követelményei között szerepelt „legalább egy nyelv C típusú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű állami oklevéllel bizonyított ismerete” is. A főpolgármester egyetemi nyelvi lektorátuson vizsgázott, a lap szerint ez nincs azonos szinten a C típusú nyelvvizsgával.