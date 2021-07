A V4-es országok összevetésében a csehek és lengyelek többet tudnak vásárolni a pénzükből, mint a magyarok

A bruttó órabért és a fogyasztói árszintet vetette össze a 24.hu, ezek alapján jött ki, hogy bár nálunk az uniós átlagnál olcsóbbak a megélhetési költségek, de a fizetések sem magasabb, így kevesebbet tudunk költeni a pénzünkből.

Az Európai Unió statisztikai szerve, az Eurostat nyilvánosságra hozott egy adatbázist, hogy az egyes uniós tagállamokban mekkorák a megélhetési költségek. Ezek alapján a szűken vett régióban is több állam körözi le Magyarországot a 24.hu cikke szerint.

A fogyasztói árszintet nézve (az Eurostat a 27 tagállam átlagát vette száznak, ehhez mérten közölte a tagállami eltéréseket) 2020-ban Dániában átlagosan 32 ponttal volt magasabb az árszint a 27 tagország átlagához képest – ott tehát ennyivel drágább az élet.

A másik véglet Bulgária, ahol a 64 pontos eredmény azt jelenti, hogy 36 ponttal olcsóbb a megélhetés az uniós átlaghoz mérve. Magyarország 70 pontot ért el, így megélhetési költségek szempontjából az egyik legolcsóbb tagállamnak számít.

A cikk szerint az Eurostat tíz kategóriát különített el a fogyasztói árszinten belül: élelmiszertől a lakhatási költségeken keresztül az éttermi és szállodai vendéglátásig terjednek a kategóriák. Ezek alapján Bulgária, Románia, Magyarország és Lengyelország szinte az összes kategóriában a legolcsóbbnak számít. Dániánál már nagyobbak az eltérések: az élelmiszereknél ez az ország számít a legdrágábbnak, de a kommunikációs költségek (internet, telefon, posta) csak egy kicsivel vannak az uniós átlag felett.

A lakhatási költségeknél (amelybe a rezsi is beletartozik) már sokkal nagyobbak az eltérések: Bulgária 38 pontja az egyik véglet, míg a másik Írország a maga 178 pontjával. A ruhák és cipők ára már egységesebb képet mutat az unión belül, 21 olyan ország van a cikk szerint, amelyeknél 10-10 ponttal tér el az átlagtól felfelé, vagy lefelé. Magyarország az átlagnál olcsóbbnak számít a 77 pontjával.

Hazánk egyetlen kategóriánál számít a legolcsóbbnak, ez a rekreációt, kultúrát és sportot foglalja magába. A szeszes ital, dohány és kábítószer kategóriában Magyarországnál csak Bulgária számít olcsóbbnak. EU-s összevetésben itthon a legdrágább a kommunikációs költség, Magyarország a legolcsóbbtól számítva a nyolcadik ebben.

A cikk szerint Magyarországon a legolcsóbb étterembe vagy szállodába menni a visegrádi országok közül, a lakhatási költségeknél viszont a lengyelek a nyertesek az összevetésben.

Olcsóság tekintetében jól áll tehát uniós összevetésben Magyarország, ám ha hozzátesszük ezekhez az adatokhoz a bruttó órabért – ahogy a 24.hu tette cikkében –, akkor már nem olyan fényes a kép, mert több olyan ország is akad, ahol jobban ki lehet jönni a pénzből.

A 24.hu összevetése:

Bruttó órabér szempontjából Dánia áll az első helyen (ott a legmagasabb), Bulgáriában a legalacsonyabb. Fogyasztói árszint tekintetében ugyancsak ez a két ország a két szélső érték.

Luxemburg a bruttó órabér alapján a második, fogyasztói árszintben viszont csak az ötödik, vagyis ott a jó fizetéshez alacsonyabb megélhetési költségek járnak (Dániához viszonyítva például). Németországban, Olaszországban, Szlovéniában, Csehországban és Lengyelországban is hasonló a helyzet.

Finnországban a hatodik legmagasabb az órabér a 27 tagállam közül, viszont a negyedik legamgasabb ott a fogyasztói árszint. A helyzet hasonló Írország, Franciaország, Ausztria és Szlovákia esetében is a cikk szerint. A legerősebb eltérés Görögországnál van: ők bruttó órabér tekintetében a 17. helyen állnak, de az árszint alapján a 13. legdrágább országnak számítanak.

Akadnak olyan országok az árszint és bruttó órabér összevetésében, amelyek szinte pontosan ugyanazon a helyen állnak: Dánia mellett ilyen Észtország, Magyarország, Románia és Bulgária. Az utóbbi három országnál azonban az uniós átlagnál olcsóbb megélhetsi költségek mellé alacsony bruttó órabérek társulnak, vagyis kevesebbet tudnak költeni.

Vannak olyan országok is, amelyek az órabér és az árszint szerint pontosan ugyanazon a helyen állnak: Dánia mellett Észtország, Magyarország, Románia és Bulgária is ilyen. Az utóbbi háromnál ugyan az uniós átlaghoz képest olcsó a megélhetés, de e mellé rossz fizetések is társulnak, ami oda vezet, hogy a magyarok jelentős része nem vagy csak nehezen jön ki a pénzéből.

