Csányinak elege lett: személyesen fogja meghívni a magyar csapat következő hazai mérkőzésére Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor, közleményt adott ki szombat reggel. Elege van abból, hogy politikusok megkérdőjelezik egymás nemzeti elkötelezettségét és a válogatott melletti kiállásukat – írja a 444.hu.



Fotó: Facebook / MLSZ

A lap szerint Csányi ezzel nyilvánvalóan azoknak a fideszes politikusoknak és megmondóembereknek üzent, akik rendszeres utalásokat tesznek arra, hogy nem szívesen látják a magyar válogatott meccsein az ellenzéki politikusokat.

Csányi azt írja:

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőjeként viszont mindent meg is fogok tenni azért, hogy a futball kimaradjon ezekből a politikai küzdelmekből. A futball ugyanis mindenkié! Legyen kormánypárti, ellenzéki, bizonytalan vagy bármilyen szavazó, gondoljon bármit is a világról, mindenkit szívesen látunk a mérkőzéseken. Azt is, aki évtizedek óta drukkol a magyar válogatottnak, és azt is, aki csak mostanában szerette meg ezt a fantasztikus játékot, vagy éppen csak most készül megszeretni.