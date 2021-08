Meghalt a legendás magyar zenekar vezetője

70 éves volt.

Az Old Boys zenekarvezetője, Szidor László közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt az Old Boys zenekar egyik tagja, Szabó András, becenevén Saláta.

A zenekarban hosszú ideje basszusgitározott, énekelt, 70. életévét áprilisban töltötte be.

