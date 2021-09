Kásler lovagkereszttel tüntette ki az áltudományos nézeteket terjesztő magyarságkutatót

Gyárfás Ágnes, a Miskolci Bölcsész Egyesület elnöke kapta az elismerést.

A kitüntetéssel az ezoterikus magyarságkutatás és alternatív őstörténet idáig állami elismerésektől távol álló, szakmai kritikák szerint évtizedek óta áltudományos nézeteket terjesztő intézményének vezetőjét díjazta a miniszter – írta meg a Telex.

A lap cikke szerint a Miskolci Bölcsész Egyesület a kilencvenes évek óta a hivatalos tudományosságtól távol álló, ősmagyar kultuszt, alternatív történelemszemléletet oktató magánintézmény, ami államilag soha el nem ismert képzést nyújt olyan szakokon, mint magyarságtudomány, magyar lélekgyógyászat, vagy szakrális építészet.

13 évvel ezelőtt a Gazdasági Versenyhivatal eljárást is indított ellenük, mert állami akkreditáció nélkül diplomákat és díszdoktori címeket adtak ki még Nagy Lajos Király Magánegyetem néven. Az intézményt már ekkor is a most kitüntetett Gyárfás Ágnes vezette.

