Az Orbán-család brutális luxuskomplexumot tervez építeni Alcsútdoboz határában

Az Orbán-család által Alcsútdoboz határába tervezett komplexumról közölt hosszú cikket a HVG 360, ahol részletesen ismertették az eddigi terveket.

A Magyar Hang foglalta össze a HVG 360 cikke alapján, hogy a hatvanpusztai birtokon terveznek építkezni, a laphoz pedig eljutott a terület vázlatterve.

A berajzolt tó területén már megkezdődött az alapozás, ennek sarkában állhat majd a kápolna. Hadházy Ákos független képviselő még augusztus végén készített repülőgépről felvételeket, így derült ki az is, hogy a HVG által megismert tervek mennyiben módosultak menet közben. Ebből mondjuk nem látszik, hogyan lenne majorság a hatvanpusztai birtokból, ugyanis növénytermesztésnek, nagyüzemi állattartásnak semmi nyoma.

Az egykori délnyugati istállóból vendégház lett, ami előtt orangerie áll. Ez a XVII. században lett főúri divat, reprezentációs céllal termesztettek mindenféle citrusokat. Találunk egy elmélkedősétányt is, míg gazdasági tevékenység leginkább a lóistállóban lehetne, de a méretek alapján ez is inkább néhány, sportcélból tartott ló befogadására lenne alkalmas – írta meg a lap a vázlatterv alapján.

Az is kiderült a cikkből, hogy szinte önellátó rendszert építenének ki Orbánék, a szolgálati lakások alapján egy szűk stáb éjjel-nappal rendelkezésre áll majd. Aggregátorházat is építettek húszezer literes gázolajtartállyal, a szünetmentes áramszolgáltatás így megoldott. A birtok energiaellátásáról pedig hőszivattyúk is gondoskodnak.

