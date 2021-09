Idén 15 éve szivárgott ki az azóta annyiszor emlegetett őszödi beszéd.

Az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc 2006. május 26-án mondta el azóta híressé vált beszédét, ami aztán pár hónappal később, szeptember 17-én, ismeretlen úton kiszivárgott, bizalmi válságot és brutális tüntetéseket hozva magával.

Idén a Fidesz a kerek évfoduló alkalmából több mindennel is készült, például az Elk*rtuk című filmmel. De ezt – pláne a választások közeledtével – nem tartották elégnek, így ma, a kiszivárgás napján több kormánypárti politikus is Facebook-posztban emlékeztet az eseményekre.

Varga Judit például hosszan fejtegeti a Gyurcsány-kormányzás hozadékait és egyben odaszúr a mai ellenzéknek és Brüsszelnek is – mindezt angol és magyar nyelven is.

– írja.

Természetesen Kocsis Máté sem maradhatott ki a szórásból, aki megosztotta a „nagyon elfelejtett videót”, amit egyébként legalább heti szinten emlegetnek a kormánypártiak. Ő kevésbé fogalmazott finoman, mint Varga:

Van olyan magyar, aki tényleg újra ezt akarja? Egy .rva országozó ámokfutót? Biztos?

Nem, a magyar emberek nem aljadékok, nem senkik, és nem is hiszik azt magukról, ahogy a felvételen állítja. Ő viszont az. Aki a saját bukását is másra keni, és nem érti, miért kéne szégyellnie magát. Aki aztán a hazugságról is hazudik. Egy gazember vergődése. Nézzék csak meg ezt a videót! Még a földön csúszva is vizitdíj, tandíj, meg egy torz önkép. Nem, inkább soha többé Gyurcsány! Soha. Pont másfél évtizede ismerte meg Magyarország az igazi arcát: Őszöd15! Add tovább!