Jakab: a börtönben még Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória

Nagy szócsatát hozott az Országgyűlés hétfői plenáris ülése Jakab Péter és Orbán Viktor között.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője arról beszélt, örül annak, hogy már az Egyesült Államok elnöke is kimondta: Orbán Viktor egy "gengszter". Azt is mondta, a fideszes szavazók azt szokták neki mondani, azért szavaznak Orbán Viktorra, mert "már biztosan eleget lopott".

- fordult a Jobbik frakcióvezetője a kormányfőhöz.

Orbán Viktor azt válaszolta:

Jakab Péter erre reagálva azzal vádolta Orbán Viktort, hogy az elmúlt 12 évben "lopott saját magának egy országot", "ellopta a Tokaj-hegyalját, a Mátrai Erőművet, a Balatont, az egyetemeket" és most még az autópályákat is el akarja lopni, és még "ki tudja, hogy mi mindent".

Szerinte azonban még ennél is nagyobb bűn, hogy a miniszterelnök egymásnak ugrasztotta a magyar embereket. Hozzátette: most éppen a szivárványos zászlót vették célba, ami neki "sem a szíve csücske", de ettől még soha nem fogja a gyűlölet céltáblájává tenni.

"Én azt mondom, miniszterelnök úr, hogy most már így a vége felé egy kicsit ön is fogja vissza, mert ugye a börtönben még Orbán Viktorból is lehet Orbán Viktória"