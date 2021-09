Kötelező maszkviselés: egyre több helyen rendelik el hazánkban

Egyre több egyetemen rendelik el a kötelező maszkviselést van olyan intézmény, ahol újra mérik a belépők testhőmérsékletét is, és az egyetemi rendezvényekre csak védettségi igazolvánnyal lehet menni.



Egyre szigorúbbak a járványügyi szabályok a felsőoktatási intézményekben:

a debreceni és a pécsi egyetem, valamint az ELTE és a Pázmány mellett már az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a kecskeméti Neumann János Egyetemen, a Kodolányi János Egyetem budapesti campusán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is kötelező maszkot viselni

- írja az Eduline.hu.

De van olyan intézmény is, ahol további szigorításokat is bevezettek:

mérik a belépők testhőmérsékletét vagy az egyetemi rendezvényekre csak védettségi igazolvánnyal mehetnek be.

A Kodolányi János Egyetem például arról tájékoztatta a portált, hogy "a közelmúltban megjelent a COVID vírus a budapesti campusunkon. Szerencsére az érintett nagyon fegyelmezett együttműködése miatt, úgy tűnik, sikerült izolálni, de a ránk vonatkozó szabályoknak megfelelően ahhoz, hogy hallgatóink rendes egyetemi életet élhessenek, az oktatás normálisan folytatódjon, a mai naptól mindenkinek, a beoltottaknak is maszkot kell viselnie mindenhol, a közösségi tereken és az órákon is".

A kecskeméti Neumann János Egyetemen kötelező lett a maszkviselés a folyosókon, az előadótermekben, a büfében és más közösségi helyiségekben. Az egyetem dolgozóira más szabályok vonatkoznak. Az oltottak egyes helyeken levehetik a maszkot, míg a nem oltottaknak egész nap viselniük kell.

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is kötelező maszkot viselni, csak a kollégiumi szobákban és sportolás közben vehetik le, vagy olyan rendezvényen, ahol csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be. Az épületekbe belépők testhőmérsékletét is újra mérik.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a maszk az énekesek és a fúvós hangszereken játszók kivételével mindenki számára kötelező.

Több egyetemen már korábban is szigorítottak, így a debreceni egyetem, az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is bevezette a maszkviselést, bár itt is vannak kivételes esetek, amikor nem szükséges az arc elfedése

- írja a portál.

