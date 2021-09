Totális vereség a Klubrádiónak: jogszerűen zárták ki a rádiót a frekvenciapályázatból a Kúria szerint

Jóváhagyták a korábbi ítéletet.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kedd délelőtt a Kúria jóváhagyta a Fővárosi Törvényszék korábbi ítéletét, vagyis döntése értelmében a Médiatanács jogszerűen zárta ki a Klubrádiót a 92,9 Mhz-re kiírt frekvenciapályázatból – írta meg a 444.hu.

Arató András, a Klubrádió vezetője a Media1 szerint most az Alkotmánybírósághoz, majd a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul, bár abban nem bízik, hogy egy kormányváltás előtt a Klubrádió ismét frekvenciához jut. A rádió jelenleg online adást sugároz, ezt továbbra is folytani kívánják.

A frekvenciára új pályázatot írtak ki, amire eredetileg három vállalkozás jelentkezett, de végül csak a Klubrádió jelentkezése maradt érvényes. Azonban a Médiatanács hiába fogadta be elsőre a pályázatát, végül kizárták a Klubrádiót is, mert gazdasági működését nem tartották megalapozottnak, és a műsorstruktúra összeállításában is találtak alaki hibákat, például volt olyan műsor, aminek ismétlése időben eltért volna az eredetileg tervezett adás hosszától.

Ez azt jelenti, hogy a Klubrádió az ítélettel végérvényesen vesztett.

Forrás: 444.hu