Gyurcsány nyílt támadást intézett Karácsony felé, kiakadtak a kommentelők, akik az ellenzéki összefogást féltik

A Demokratikus Koalíció elnöke nekitámadt a miniszterelnök-jelölti versenyben jelenleg második helyen álló főpolgármesternek. A Gyurcsányt követelő kommentelők kiakadtak, és azt kérik, házon belül rendezzék az ügyeket, ne nyilvánosan.

Indulatos Facebook-bejegyzést tett közzé Gyurcsány Ferenc, akinek szavait nem lehet nem úgy értelmezni, mint egy egyértelmű és nyílt támadást Karácsony Gergely felé – írj a Blikk.

- tette fel a kérdést a DK-elnök, aki a Blikk szerint aki teljesen egyértelműen Karácsony Gergelyre utalt, mint az emberre, aki megosztja az ellenzéket.

A kommentelől közül sokan rosszul reagáltak a posztra, és szerintük árt az ellenzéki összefogásnak ez a nyílt támadás.

Volt, aki azt írta:

Más úgy fogalmazott:

Abba kellene hagyni a nyilvános marakodást! Zárt körben marjatok bele egymásba, ha már nem tudtok meglenni gyűlölködés nélkül! Most egységre van szükség, még akkor is ha nehéz elviselni, hogy másnak is lehet igaza.