Felmérték: ahol több a közmunkás, ott több szavazatot kapott a Fidesz

Könnyen lehet, hogy a 2014-es választásokat a közmunkaprogram döntötte el.

Becslések szerint akár 5-6 mandátumot is hozhatott, tehát akár ezen is múlhatott a párt újabb kétharmados győzelme. Nem azért hoz pluszszavazatokat a közmunka, mert az emberek szeretik, egyszerűen félnek, hogy még ezt a megélhetésüket is elveszíthetik. A polgármestereknek is az az érdekük, hogy fennmaradjon ez a kiszolgáltatottság – írja a Telex.hu.

Forrás: 123RF.com

Az elmúlt években több kutatás is bemutatta, hogy sok esetben szavazatszerzésre, klientúraépítésre használják a települések polgármesterei a közmunkát. Azokon a kistelepüléseken, ahol nem nagyon van más munkalehetőség, a közmunkások teljesen ki vannak szolgáltatva a településvezetőnek, már-már feudális viszonyok uralkodnak. Gyakran a közmunka ígéretével vagy éppen az elvételével való fenyegetéssel érik el, hogy a megfelelő helyre szavazzanak. Talán ez is az oka, hogy hiába nem hatékony és még drága is a közmunkaprogram, a politika erőlteti.

A közmunka nem alanyi jogon jár, az önkormányzatok döntik el, ki kaphat lehetőséget, így aztán ennek elosztásával könnyen lehet mozgósítani a szavazókat, akár ígérettel, akár fenyegetéssel. Fontos ugyanakkor, hogy a kormány dönti el, hogy a települések hány közmunkást vehetnek fel. Ez egyébként sokszor lobbizás, valamiféle alkufolyamat eredménye.

