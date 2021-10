Nem látszik miből, de luxusuradalmat épít Nyírségben egy Fideszhez közelálló egyesület

Több milliárd forint értékű fejlesztésre készül a Tasó László volt közlekedéspolitikai államtitkárhoz kötődő Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület.

A társaság – amelyet korábban elnökként felügyelt a fideszes országgyűlési képviselő – most jelentős turisztikai desztinációkhoz mérhető beruházásokkal színesítené az állami támogatásból felújított Gencsy-kúria birtokának kínálatát – írja a Magyar Hang.

Kényes igényeket is kielégítő, többszintes, 11 medencés wellness hotelt, ifjúsági szállást is építenének, rendezvényparkkal és gasztro faluval várnák a vendégeket, de még egy úgynevezett fényerdő megépítését is szükségesnek tartják.

Ha ez nem lenne elég: az erdőkben használt motoros járművek, vagyis quadok tarolására alkalmas garázst is felhúznának a birtokon.

Az ugyanakkor nem látszik, miből futja ilyen nagy álmokra.

Az eljárási forma alapján azonban turisztikai birodalom kiépítésére valamilyen támogatást várhatnak. A támogatási igényt pedig a kivitelezővel kötött, úgynevezett feltételes szerződés alapján adhatja be az egyesület valamelyik állami szervezetnek, ezt jelenleg október 31-éig kellene benyújtani – derül ki az iratokból. Vagyis a Tasó révén megismert egyletnek újabb beruházása épülne közpénzből.

Az egyesület korábban sem panaszkodhatott az állami források hiányára. 2019-ben a kormány határozatba írta, hogy egyetért a Gúth-Keled egyesület célkitűzéseivel, fejlesztési elképzeléseivel. Egyúttal akkor 332,5 millió forinttal is támogatta az egyesületet. Idén pedig – eddig – 150 millió esett le a társaságnak a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Ezt a forrást a turisztikai beruházás kiviteli terveinek elkészítésére, a közbeszerzési eljárás lefolytatására kapták.

