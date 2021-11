Érdekvédő: súlyosabban belebetegednek a gyerekek a fertőzésbe, az Orbán-kormány nem válaszol a kérdésekre

Nagy szükség volt az iskolai oltási akcióra (a tanévkezdés előtt, augusztus végén lehetett beoltatni a 12 év felettieket az iskola segítségével) Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke szerint, ugyanis hétről-hétre egyre több a koronavírusos gyerek – hangzott el az RTL Klub híradójában.

Fotó: pixabay.com

Mint a 24.hu írja, az oltatlan 12 év feletti vagy a nem oltható 12 év alatti iskolások között találkoznak több fertőzöttel. Úgy tűnik, hogy míg korábban a gyerekek szinte észrevétlenül vészelték át a fertőzést (főként koronás szülők teszteltették a tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató gyerekeiket is, így derült ki, hogy ők is elkapták a vírust), most jóval többen jelentkeznek a gyerekek közül is tünetekkel.

Torokfájás, gyengeség, és gyomorrontásos tünetekkel is visznek gyerekeket

a Bethesda Gyermekkórházba, ahol megugrott a beteg gyerekek száma (nemcsak koronásokról van szó, hanem olyanokról is, akik más, szezonális felső légúti betegséget kaptak el, mert a korábbi karanténos időszak alatt kevésbé találkoztak ezekkel a vírusokkal, most pedig a közösségben gyorsan terjed a kór), de a főigazgató szerint súlyos esettel még nem találkoztak.

Az RTL Klub próbálta megtudni az egészségügyért felelős minisztériumtól, hogy hány koronavírusos gyereket ápolnak kórházban, de nem kaptak választ.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: pixabay.com