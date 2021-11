Megrémült Dobrevtől a róla 400 ezerért hazudozó Gubás Gabi – videó

Mi is beszámoltunk róla, hogy iparági értesülések szerint napi 400 ezer forintot kapott Gubás Gabi azért, hogy a Fidesz filmjében eljátssza Dobrev Klárát.



Kép: Facebook

A filmben persze őt egy gonosz, aljas, érzéketlen szereplőként mutatnak be. A filmben egyebek mellett azt sugallják, hogy Dobrev 2006-ban “az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövéséről és megveréséről” döntött volna – ez utóbbi rágalmat a Kossuth nevét viselő állami propagandarádió kész tényként közölte, ami miatt a Demokratikus Koalíció be is perelte az MTVA-t.

Gubás miután felismerte, hogy az a Dobrev Klára áll előtte, akiről milliókért össze-vissza hazudozott a filmben, felhúzta a szemöldökét, majd gyorsan elmenekült Dobrev elől.

Videó:

Címlapkép: Facebook