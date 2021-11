Választási feketeleves – hátba szúrhatja a nyugdíjasokat a kormány?

Páratlan pénzeső figyelhető meg a nyugdíjasoknál: a magyar kormány a novemberi nyugdíjprémium mellett jövő februárban már biztosan plusz egy hónappal jutalmazza az időseket. Több mint egymillió embernek nagy segítség ez, de szigorítások nélkül nem fogja bírni a kassza – módosulhat a nők kedvezményes nyugadalmazási feltétele is, nyilatkozta Farkas András nyugdíjszakértő a Forbesnak.

a kormány a választási év előtt alaposan rákapcsolt a nyugdíjasoknak kedvező intézkedésekre: novemberben garantált plusz 80 ezer forint, februárban pedig egyhavi juttatásnak megfelelő összeg üti a nyugdíjasok markát.

Ezek az intézkedések azonban már rövid távon meg fognak érződni a nyugdíjkassza így is feszülő derékszíján. A hosszú távú, strukturális problémák elkerülése miatt, később szigoríthat is a kormány: akár a nők kedvező nyugdíjba vonulási feltétele is veszélybe kerülhet. Miközben a többség bizony az államtól várja azt is, hogy ne szegényedjen el öregkorára.

