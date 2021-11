Veszélyben Orbánék csodafegyvere: ismét nagy fejreállás jöhet?

A világ tőzsdéi pánikszerű reakciót mutattak a pénteken felröppent hírekre, mely szerint egy új, minden eddiginél veszélyesebb mutánst fedeztek fel. Bár még nem tudni, hogy az oltások mennyire védenek ellene, mivel erősen mutálódott, attól félnek, hogy nem eléggé – számolt be róla az mfor.

Ám, ez nemcsak az értékpapír-, hanem az árupiacon is éreztette a hatását. Az esetleges lezárások hatására értelemszerűen kevesebben közlekednének, illetve egy recesszió is jelentősen csökkenthetné az olaj és az üzemanyagok felhasználását. Ezt megelőlegezve az olaj ára pénteken jelentősen esett, a kora délutáni órákban 6 százalékos volt ennek mértéke, ami azt jelentette, hogy

az Európában irányadó Brent olaj ára 77 dollárhoz közelített.

Az olaj pénteki ára két hónapos mélypontnak felel meg. Miután az utóbbi időben a szavazópolgárok hangulata és az infláció szempontjából is fontos lett a magyar politika és a Magyar Nemzeti Bank számára is az olajár alakulása. Éppen ezért érdekes lehet elkezdeni számolgatni, hogy a mostani esésnek milyen hatása lehet a fogyasztók számára is kézzelfogható olajból finomított termékre, az üzemanyag ára hogyan alakulhat.

A 77 dolláros olaj hány forintos benzint jelent?

Szeptemberben volt utoljára ilyen szinten a Brent, ekkor a Mol árai alapján 455 forint volt átlagosan a 95-ös benzin, míg a gázolaj 461. Amennyiben semmi más nem változott volna azóta, akkor a jövő héten

elvileg 460 forint körül is lehetne az üzemanyagok ára.

A helyzet azonban sajnos nem ilyen egyértelmű, az üzemanyagok árát ugyanis több dolog is meghatározza, nem csak az olaj árfolyama. Ezek közül az adók mértéke nem változott, pedig sokan azt vetették a kormány szemére, hogy

sokkal korrektebb lett volna, ha nem a benzinkúthálózatokra hárítják az árszabályozás költségeit, hanem ők „vállalják” ezt be, az adókat csökkentve.

Az üzemanyagok árában a negyedik jelentős befolyásoló tényező a forint-dollár árfolyam, ahol viszont finoman szólva sem az autósoknak kedvező folyamatok zajlottak.

Pénteken egyébként folytatódott az olajárak zuhanása, és a brent 71,60 dolláron zárt. Köszönhetően annak, hogy a forint csak kisebb mértékben gyengült a dollárhoz képest, ez a forintosított olajár az elmúlt hónapokban 455 körüli benzinárat eredményezett.

Ha a forint nem kezd el számottevően gyengülni, akkor mindez azzal járhat, hogy a nagykereskedelmi árak csökkenése miatt a kutakon a rögzített 480-as ár „piaci” árat jelent majd.

Ha az átlagár ugyanis 480 lesz az úgynevezett színes kutaknál, akkor náluk már 460-ért vagy akár olcsóbban is lehet majd üzemanyagot vásárolni. Persze, ha az olajárat leverő félelmek beigazolódnak, és az új vírusmutáció valóban komoly gazdasági károkat okoz, akkor az autósok többsége csöbörből vödörbe kerülhet.

A cikk további részleteit, és az ezzel kapcsolatos grafikonokat az mfor oldalán tekintheti meg.