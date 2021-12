Megtörte a csendet Kóborral kapcsolatban az Omega gitárosa, elmondta miben reménykednek

A rajongók és az Omega tagjai is remélik, hogy a zenész mihamarabb felépül. Régi barátja, a banda gitárosa, Molnár György Elefánt szerint Kóbor olyan jó fizikummal rendelkezik, ami remélhetőleg most is átsegítheti őt a bajon – számolt be róla a Blikk.



Kép: Facebook

Mecky régen atletizált, futott, majd amikor abbahagyta, akkor sem ült otthon. Kosarazott, lovagolt, síelt, szóval nagyon aktív volt. Persze, egy idő után nem maradt ilyenekre ideje, de akkor is olyan jó kondiban volt, hogy el sem hittük. Jó volt nézni, hogy egy több órás koncertet olyan könnyedséggel tolt végig, hogy azt a fiatalok is megirigyelhetnék. Közel a nyolcvanhoz a vitorlázás sem okozott neki nehézséget, pedig aki hajózik, tudja, hogy ott bizony nagy erőre van szükség

– mesélte Elefánt.

A lap információja szerint Kóbort koronavírus-fertőzés miatt vitték kórházba. Állapota súlyos, jelenleg a Városmajori Szív- – és Érgyógyászati Klinikán ápolják, egyedül a felesége, Zsóka mehet be hozzá, s ő is csak külön engedéllyel látogathatja a férjét.

Mecky nagyon szerencsés alkat, az Omegán belül mindig azt mondtuk rá, ő egy genetikai csoda. Most abban reménykedünk, hogy ezek a gének és a szívós fizikuma átsegíti a betegségen, és mihamarabb felépül.

– tette hozzá a gitáros.

A kórház és az orvosok csak Zsókának adnak tájékoztatást, mi pedig abban maradtunk, hogy amint van valami, szól. Zsóka minden egyes nap jár be a kórházba. Bár látogatási tilalom van, ő külön engedélyt kapott. Minden nap egy vagy másfél órát ott ül a férje mellett

– mondta korábban Trunkos András, az Omega menedzsere.

