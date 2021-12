Gattyán szerint az ellenzék sosem fog kétharmadot összeszedni, neki van erre nagyobb esélye

Kiderült, már pártot is csinált magának az egyik leggazdagabb magyar ember.

A Forbes-nak adott interjút Gattyán György, az ország egyik leggazdagabb üzletembere, aki novemberben jelentette be, hogy beszáll a politikába.

Kétharmadot az ellenzéki összefogás véleményem szerint sosem fog összeszedni. Nekem erre most nagyobb az esélyem,

mondta el a lapnak Gattyán a 24.hu cikke szerint, aki azt is kifejtette, hogy már pártja is van.

Párt van, nem kell csinálni. Ennyire amatőrnek ne nézzenek. Amikor a pornóval jöttek, arra nem ugrottam, de amikor azzal jöttek, hogy amatőr vagyok, mert az sem tudom, mennyi idő egy pártot bejegyezni, arra igen. (…) Egyelőre nem aktív és ez talán nem is annyira fontos most. Jelenleg nem a pártépítés az elsődleges cél.

Az üzletember beszélt arról is, hogy digitalizációs mozgalmat indít, erről most bővebben beszélt az interjúban:

Ez a projekt egy digitalizációs tudásközpontról szól. Leegyszerűsítve az a célja, hogy ha bármit akarunk kezdeni Magyarországgal és a magyar lehetőségekkel, akkor hogyan lehet felrázni az országot. (…)Ennek a projektnek több eleme van. Az egyik, hogy ezt a központot megcsináljuk. Ez is minimum két részből áll. Van a virtuális, digitális része, hiszen weboldal van már, lesznek Youtube-videók, hívunk neves előadókat Magyarországra, érdekes szakmai konferenciákat szervezünk. Ugyanakkor létre kell hozni egy, a digitalizációt elősegítő központot is, ahol – nagyon leegyszerűsítve – akár a Csodák Palotájában, az oktatást, kutatást folyamatosan fenntartjuk. Amennyiben erre a programra senki nem ugrik rá a magyar politikából, akkor – azt gondolom – van egy lehetőség, űr, káosz, meggyengülés, amelyre nekünk kötelességünk megfelelő válaszokat és megoldásokat találni.

A cikk szerint azt sérelmezte az interjúban Gattyán, hogy az ellenzék "belé állt", de arra is kitért, hogy neki nincs "hatalomkényszere", és nem is azért lenne politikus, hogy pénze legyen és támogatást nyerjen. Szerinte legalább 2 millió olyan magyar van, aki egyik oldallal sem (se a Fidesz, se az ellenzék) nem ért egyet. Azt is hozzátette az interjúban, hogy

az ellenzéki összefogás egy félreértés,

amelyben a legnagyobb ereje a DK-nak és a jobbiknak van, a többi párt 2 százalék körül áll, ezt pedig ezek a pártok 4-8-12 év alatt érték el, míg neki ez a támogatottság 3 hónap alatt összejönne.

Azt is elmondta, hogy a digitalizációs projekthez nincs köze a választáshoz, noha ugyanannyi embert (106 főt) keres, mint ahány egyéni választókerület van az országban. Azt is kifejtette, hogy nem akar miniszterelnök lenni, és ha kell, össze tud külön politikusokat.

Az interjúban szóba került, hogy a NAV legfrissebb listáján feltűnt az egyik cége is, a DoclerWeb Informatikai Kft. is (amelynél a napi.hu cikke szerint a NAV 2,2 milliárdos adóhiányt állapított meg), ezzel kapcsolatban az üzletember azt mondta, a zárolások értékei egyre lejjebb mennek, egyre kevesebb a "fogható ügy", és úgy vélekdett, hogy két-három év alatt kipörög a dolog.

Azt is elmondta az interjúban, hogy szó sincs arról, hogy megvette volna a Fidesz (mert az egyik cégét a Rogán Antal holdudvarához köthető Columbus Magántőkealap 900 millió forintos pénzbeli hozzájárulással segítette.

A Netlockra van luxemburgi, amerikai és több magyar érdeklődőnk is. Mindenki meg akarta venni, én meg nem akartam eladni – azt mondtam, hogy szálljatok be, ha akartok. Így eladtuk egy részét

- magyarázta.

Az interjúban azt is elmondta, hogy a Jasmin nevű oldala nem pornó, hanem webcam-szolgáltatás, és a kettő közt az a különbség, hogy az ő oldalán beszélgetés zajlik az előfizető és a ebkamera végén lévő vetkőző nő között.

Szerinte ez egy "pszichológiai szolgáltatás", és állítása szerint több tucat olyan modelljük van, akik dollármilliomosok, és a főállásban nála dolgozó modellek havi 4-5 millió forintot keresnek. Azt is hozzátette, hogyha az ő lányai kamera elé állnának, ő tiszteletben tartaná a döntésüket.

