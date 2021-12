Hétfő délben szavaz az Országgyűlés mentelmi bizottsága Völner Pál mentelmi jogáról.

A zárt üléses szavazás nyomán Hadházy Ákos arról beszélt, hogy a vesztegetési ügy szerinte nem fog megállni az Igazságügyi Minisztérium lemondott miniszter-helyettesénél – írja a hang.hu.

Nekem is vannak olyan információim, hogy ez az ügy nem fog megállni Völner Pálnál, tehát vannak olyan információim, amiket természetesen ellenőrzök, hogy más fideszes politikusok is érintettek lehettek ebben az ügyben, mások is járhattak közre a kinevezésekben. Több ilyen információ jött, természetesen ezt ellenőrizni kell, de biztos vagyok benne, hogy nem egyedül Völner Pál a bűnös ebben a történetben