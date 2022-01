Donáth Anna: "Az Európai Parlament elítélte a magyar kormányt"

Donáth Anna Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága, az INGE elítélte a magyar kormányt a Pegasus kémszoftver használata és a Fudan Európába telepítése miatt.



A jelentést az EP külföldi beavatkozással és dezinformációval foglalkozó különbizottsága, az INGE bizottság készítette és fogadta el.

Ebben a jelentésben szó van a Fudanról is, a bizottság elítéli a Kínai Kommunista Párt egyetemének Európa szívébe való költöztetését. Az INGE bizottság érdeklődése ugyanis nem csak a kamuhírekre terjed ki, hanem arra is, hogy melyek azok a világban és Európában zajló folyamatok, amik alááshatják az európai demokráciákat.

Donáth Anna szerint a most elfogadott jelentéssel európai szintre emelkedett a probléma. Úgy gondolja ezt nap mint nap érzékeljük a hazai közéletben.

Úgy fogalmazott, az egyetem ügye, "a Fudanról szóló népszavazás tehát nem csak amiatt fontos, mert a Fudan miatt tovább fog súlyosbodni a hazai lakhatási válság. Azért is kell vele foglalkoznunk, mert európai szintű kihívást jelent".

A Pegasus ügyét pedig ki kell vizsgálnunk, ki kell derülnie, hogy pontosan kik, és miért kémkedtek újságírók, ellenzékiek, államtitkárok és ügyvédek magánéletében. Ezért is kezdeményeztük frakciótársaimmal, hogy a Renew Europe frakció szólítsa fel a többi parlamenti frakció vezetőjét: támogassák egy Pegasus vizsgálóbizottság felállítását, Orbán Viktor európai parlamenti meghallgatását és felelősségre vonását. Ideje, hogy Európa végre ráeszméljen: védelmet kell biztosítanunk az ügy áldozatainak. Hiszen a Pegasus-ügy is a demokráciáról szól. Arról, hogy két tagállamban, Magyarországon és Lengyelországban lábbal tiporják a jogállamot, az emberi jogokat. Két kormány is terroristák ellen kifejlesztett kiberfegyvert vetett be a saját állampolgárai ellen. Ez elfogadhatatlan.