"Az orosz gáz nem farhát" – nekiestek Orbánnak, hatalmas a felháborodás

Bővítjük a gázszállításokat, megvédjük a rezsicsökkentést írta ma a Facebookra Orbán Viktor miniszterelnök.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Ahogy arról mi is beszámoltunk, ma tárgyalt Putyinnal Moszkvában, és kiderült az is, hogy ötödannyiért kapja most a gázt Magyarország, mint a piaci ár. Ám, ennek nem árt egy kicsit jobban utánajárni, hogy valóban megnézzük mennyi az annyi ami az energia árakat érinti.

Ez elsőre meghökkentőnek hangzik, de döntő részben nem extra orosz árkedvezménnyel függ össze, hanem azzal, hogy a piaci árak az öt-hétszeresére emelkedtek az egy évvel korábbinak. A Portfolió szerint ezek pár hónapos időbeli késleltetéssel szűrődnek be a tényleges beszerzési költségbe az, ami előtte a holland tőzsdei árral történt.

Most a tőzsde ingadozik, és a 75-80 euró/MWh körül ingadozó tőzsdei gázár mellett tényleg lehetséges, hogy ennek ötöde körül kapja még a gázt Magyarország, de a piaci árak elszállása be fog szűrődni ide is, hiszen a tőzsdei folyamatokat nem lehet még reálisan megjósolni.

Ebből következik az, ha a tőzsdei ár esik, hogy mi magyarok jóval többet fogunk fizetni a piaci árnál.

Ám a kép alatt a kormányközeli szereplők megpróbálják hatalmas csodaként beállítani azt, hogy voltaképpen dupla áron adja itthon az 1/5 áron beszerzett gázt.

Magyarország a piaci ár töredékéért kap gázt az oroszoktól, míg Európa más részein ellátási gondok lehetnek. Ismét Magyarország nyert, miközben a baloldal siránkozik! A kutya ugat, a karaván halad. Hajrá, magyarok!

- írta Deák Dániel.

Orbán úr a magyarok őr angyala! Isten áldja és a Fideszt.

- fűzte hozzá egy rajongója.

Ám többen is voltak, akik nem voltak ennyire együttérzek, és komolyan felelősségre vonták Orbánt, hogy ezek után, hogyan fog a Kárpátalján élő magyarok szemébe nézni.

Ugyanannyi konvektorral fűtök őrlángon mint 10 évvel ezelőtt és ketszer annyit fizetek!!!! Ez tényleg rezsicsökkentés.

- írta neki egy másik kommentelő.

Az orosz gáz nem farhát, nem lehet befagyasztani. Hogy is van az, hogy a Hollandok többször annyit keresnek mint a magyarok, és alig pár százalékkal fizetnek többet?

- fakadt ki egy másik.

Címlapkép: Facebook/Orbán Viktor