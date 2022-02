Orbán nem csak az ovisoktól fél: golyóállóban ment a nyugdíjas fideszes nénihez is?

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor nagy valószínűséggel golyóálló mellényben ment az óvodásokhoz, ám, a hétfői látogatása is hasonlóan érdekesre sikeredett.



Orbán Viktor az óvodásoknál Kép: Facebook/Orbán Viktor

Ugyanis a látogatásról készült videós anyag alapján megint feltételezhető, hogy a zakója alatt még van valami, ami ki is domborodik a hátán.

Már korábban is felmerült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök golyóálló mellényben jelenik meg nyilvános fórumokon, sőt, 2016-ban egy ideig arról is ment a szóbeszéd, hogy a Parlamentben is ilyet hordott. Igaz, azzal kapcsolatban Havasi Bertalan leszögezte:

ez egy nagy marhaság. Orbán Viktor nem hord golyóálló mellényt.

Hadházy Ákos bemutatta, micsoda testőrhadsereg kíséri mindenhová a miniszterelnököt. Most egy fideszes nyugdíjast látogatott meg golyóálló mellényben.

Mutatjuk is a képet:



Orbán Viktor meglátogatja Márika nénit Kép: Facebook/Orbán Viktor