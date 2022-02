Döbbenetes dolgot állít Hadházy: Botrányos és vérlázító dolgot jelentett be "Helikopéter"

Hadházy Ákos közösségi oldalán számolt be arról, hogy "Erdélyben három helyen március 19-től reggel héttől este tízig szavazhatnak a kettős állampolgár honfitársaink".



Fotó: MTI/Soós Lajos

Hadházy bejegyzésében "döbbenetes, botrányos és vérlázítóként" jellemezte Szijjártó Péter bejelentését.

A független ellenzéki képviselő úgy fogalmazott:

természetesen levélben is megtehetik, sőt odaadhatják másnak is, hogy vigye be a külképviseletre. Sőt, 15-20 ezer halott is meg fogja kapni a szavazólapokat, senki nem fogja ellenőrizni, hogy más szavazott-e helyettük.