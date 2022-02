A blikk.hu értesülései szerint a Miskolc Plázában is így jártak el, itt az egyik tettes beismerő vallomást is tett.

Fotó: illusztráció, MTI/Mónus Márton

A Miskolc Plázában működő Cinema City mozi büféjében a diákmunkán lévő csapat tagjai gyomorforgató módszerhez folyamodtak. A blikk.hu információi szerint a büfések titokban visszaszedték a szemétbe kidobott popcornos és nachosos dobozokat, illetve az üdítős poharakat, aztán kimosták azokat, majd újratöltötték, így adták el a nézőknek.

Ezzel szépen megszedték magukat: nekik ugyanis csak az eladott műanyag tartók, illetve a papírpoharak után kellett elszámolniuk az üzemeltetővel.

A lap egyébként úgy tudja, nem egyedi esetről volt szó: az ország több városában is ugyanígy tettek a mozik büfés eladói. A csalók vesztét aztán a helyszínen elhelyezett kamerák okozták: amint kiderült, hogy így csalnak, rendőrségi eljárás indult, a nyomozás jelenleg is folyik.

A fent említett miskolci ügyben még tart az eljárás, amelyben az egyik érintett beismerő vallomást tett. A fiatalember a ügyvédjén keresztül nyilatkozott lapunknak.

Rettenetesen szégyellem, amit elkövettem. Most már tudom, ez milyen súlyos dolog, de akkor igazság szerint egy jópofa diákcsínynek tűnt. Bevallottam a rendőrségnek is, hogy valóban kivettük a dolgokat a szemétből, majd újrahasznosítottuk őket. Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, egyszerűen hülye voltam, aminek vállalom minden következményét.

Az is kiderült, hogy nem csak így csaltak Miskolcon: az akciós termékekkel is trükköztek. A teljes árú termékeket (például kóla, popcorn) akciós menüként ütötték be a gépbe, az árkülönbözetet pedig eltették.

Forrás: blikk.hu

Fotó: illusztráció, MTI/Mónus Márton