A Fidesz 13-szor írta le közleményében, hogy "Gyurcsány"

Elkészült a Gyurcsány-lista Gyurcsány visszatéréséhez – Reagálás a baloldal által bejelentett közös listáról – így kezdődik a Fidesz közleménye.



Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Majd így folytatódik: pontosan, ahogy azt Gyurcsány Ferenc két éve megrendelte, saját visszatéréséhez mára elkészült a Gyurcsány-lista. Gyurcsány 2009-es bukása óta saját visszatérésén dolgozik, mára maga alá gyűrte az egész baloldalt: a legnagyobb baloldali párt elnöke bedarálta az MSZP-t, a Párbeszédet, az LMP-t, a Jobbikot, mindegyik élére gyenge vezetőket ültetett, majd közös listaállításra vette rá őket, hogy növelje az esélyét a hatalom megszerzésére.

A Gyurcsány-lista élén egy totális súlytalan miniszterelnök-jelölt áll, akitől Gyurcsány könnyedén megszabadulhat, őt Gyurcsányné követi, majd a Gyurcsány kedvéért saját pártjukat is elárulók: a balfék főpolgármestertől kezdve a fasisztákon át a kommunistákig. Gyurcsány akarata szerint, az ő pártjából kerültek fel a legtöbben a listára. Gyurcsány Ferenc évértékelőjén már be is jelentette, hogy készen áll a visszatérésre. Április 3-án, aki a baloldali Gyurcsány-listára szavaz, az Gyurcsány visszatérésére szavaz