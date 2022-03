Szijjártó: ez kell ahhoz, hogy újra Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke

Mindent meg kell tenni, hogy a béke visszatérjen – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Veszprémi Naplóban szombaton megjelent interjújában az orosz-ukrán háborúról.



Szijjártó Péter elmondta, szívmelengető látni, hogy a magyar emberek ilyen gyorsan fogtak össze és mennyire önzetlenül reagáltak a helyzetre.

A tárcavezető a kampánnyal összefüggésben kiemelte, "kilenc napja teljesen új helyzet van: háború tört ki a szomszédunkban. Az ellenzék háborúhoz való hozzáállása pedig világosan mutatja, micsoda veszélyben lenne ez az ország, ha a baloldali vezetők vennék át az irányítást".

"A felelőtlen nyilatkozataik nagyon súlyos veszélybe sodorhatják ezt az országot. Egy ilyen helyzetben egy kormánynak nem lehet más a célja és a feladata, minthogy megóvja az embereket és biztosítsa, hogy országa nem fog belekeveredni a háborúba"

- fejtette ki Szijjártó Péter.

Hozzátette, "ehhez képest az ellenzék katonákat, fegyvereket küldene Ukrajnába és megengedné, hogy fegyvereket szállítsanak az országon keresztül".

"Erről is szól a döntés április 3-án, hogy egy felelős kormány irányítja majd az országot, amely a stratégiai nyugalom erényét gyakorolva kizárólag a magyar emberek érdekét tartja szem előtt, vagy egy olyan kormány, amely valamiféle nemzetközi elvárásoknak történő megfelelés céljából akár a magyar emberek biztonságát is hajlandó feladni" – mondta a miniszter.

Aláhúzta, a választás a választókerületekben dől el.

"Minél több választókerületet megnyerünk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy újra Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke"

- fogalmazott, majd hozzátette, "ha Ovádi Péter is nyer Veszprémben, eggyel előrébb vagyunk".

Szijjártó Péter elmondta, jelenleg senki nem tud válaszolni arra, meddig tart a háború. "Abban reménykedünk, hogy minél előbb véget ér. Ennek az egyetlen útja, hogyha a szemben álló felek tárgyalóasztalhoz ülnek és a tárgyalások megállapodásokhoz vezetnek. A háború szörnyűségei naponta okozzák emberek halálát, tehát minden nap, minden perc számít, mert ha csak egy perccel korábban véget ér a háború, kevesebben halnak meg" – fejtette ki.

Szijjártó Péter elmondta, Magyarország számára kockázat, hogy a szomszédos ország területén háború zajlik. "Ezért nagyon fontos, hogy világosan beszéljünk, mert ilyenkor egy félresikerült, felelőtlen nyilatkozat is könnyen háborúba sodorhat egy szomszédos országot" – mondta, hozzátéve, "éppen ezért mi nagyon világosan fogalmazunk: nem küldünk magyar katonát a háborúba, nem szállítunk fegyvereket a háborúba és nem engedünk az ország területén keresztül halált okozó fegyvereket".

Kiemelte, "ez azért fontos, mert a halálos fegyverekből álló katonai szállítmányok megsemmisítendő katonai célpontok, tehát ha egy ilyen szállítmány keresztülhalad az ország területén, az kockázat. Még ha Magyarországon nem is támadják meg a szállítmányt, akkor is Kárpátalja az első ukrán terület, amin az végig halad, így tehát magyarok élete kerülne veszélybe azzal, ha engedélyeznénk a fegyverek szállítását".

A tárcavezető kitért arra is, hogy az oroszokkal megkötött gázszállítási szerződéseket eddig mindig betartotta mindkét fél. "Reméljük, ez így is marad. Ha nem így marad, nagy baj lesz. Az európai földgázszállítás több mint 40 százaléka az orosz importból származik. Magyarország esetében is az orosz import jelenti a felhasználás több mint 80 százalékát. Ha életbe lépne az az ellenzéki javaslat, hogy zárjuk el a gázszállításokat, akkor Magyarországon nem lenne fűtés, nem tudna működni az ipar, tehát nem lennének munkahelyek, csődbe mennének a vállalatok" – mondta.

Kiemelte, "nekünk az az érdekünk, hogy a gázszállítás fennmaradjon. Az európai szabályokkal teljesen egybevág, hiszen a Gazprom semmilyen formában nem került rá a szankciós listára és a Gazprom bankja nem került fel arra a listára, amin a SWIFT-rendszerről való lekapcsolási következményekkel számoló bankok vannak".

Szijjártó Péter hangsúlyozta, az állam, az állami hivatalok felkészültek a menekülteket segítő munkára. "Az egyházi és a magánsegítséget is felhasználva mindenkit el tudunk látni, aki Magyarországra érkezik. Eddig körülbelül 110 ezren érkeztek. Egy részük külföldi állampolgár volt, aki Magyarországot használta evakuációs útvonalként, de a döntő többségük kárpátaljai magyar vagy ukrajnai ukrán, akik itt maradnak, őket ellátjuk" – mondta.

