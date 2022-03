Újra brutálisan emelkedik az alapkamat

Az inflációt valószínűleg nem sikerül majd megfékezni, de legalább a forint stabil maradhat.

Az MNB Monetáris Tanácsa 100 bázisponttal, 4,4 százalékra emelte az alapkamatot, illetve hasonló mértékben tolta feljebb a kamatfolyosót is. Az ilyen lépéseknek kettős értelme van – írja a Telex.hu, egyrészt a forintot vonzóbbá teszi a magasabb kamat, és bár most nem olyan hektikus a piac, de a forintra ráfér a segítség. Másrészt továbbra is hűteni kell a magyar gazdaságot, bár ezt részben az orosz-ukrán háború is „elintézi”, de az infláció elleni küzdelemhez is szigorú monetáris politika (értsd magas kamatok) kellenek.

A Magyar Nemzeti Bank épülete – Fotó: Wikipedia

Amikor előzetes esélylatolgatásra kértük a hazai elemzőket, mi is ezt a mértéket hallottuk, Igaz, Török Lajos, az Equilor Zrt. vezető elemzője abban bízott, hogy a jegybank talán a folyosó aszimmetrikus emelésével is tágítja a mozgásterét. A folyosó mindenesetre 4,4–7,4 százalékra nyílt, ez azért nagyon fontos eszköz, mert itt fogadja a kereskedelmi bankok pénzét az MNB (4,4 százalék) és itt biztosít a bankoknak likviditást a jegybank (7,4 százalék).

Mint arról többször írtunk, itthon szétnyílt a monetáris eszköztár, újabban nem az alapkamat a legfontosabb, hanem az egyhetes betéti ráta az irányadó kamat. A mostani döntéssel a jegybank elkezdhette a közelítést, vagyis ha csütörtökön az irányadó kamaton kisebbet emel, akkor közelednek a széttartó kamatszintek (az irányadó kamatszint 5,85 százalékos).

Az MNB alelnöke hamarosan sajtótájékoztatót tart, de a lépésből is látszik, hogy az inflációs nyomás nagyon erős maradt, miközben az eddigi sikerterület, a növekedés is lassulhat a háború miatt. A jó hír továbbra is az, hogy a 400 forintos eurószint megízlelése után az elmúlt napokban a forint stabil maradt.