A Fidesz "házi-történésze" Schmidt Mária tévedett: Hruscsov nem volt ukrán

John Cleese brit komikus Twitteren kérdezte a magyar választópolgároktól, hogy ki rohanta le 1956-ban Magyarországot. Schmidt válaszolt, de csak részben volt igaza.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a húszéves Terror Háza Múzeum ünnepi programsorozatát bemutató sajtótájékoztatón az intézményben 2022. február 14-én. MTI/Illyés Tibor

Hatalmas népszerűségnek örvendett, és körbejárta a magyar sajtót is John Cleese brit komikus április 2-i Twitter-posztja, amelyben az országgyűlési választások előtti napon egy kérdést tett fel a magyar szavazóknak:

Question for Hungarian voters :-

The brutal invasion of Hungary in 1956 was carried out by

A: The Ukrainians

B: The Russians

Answers on your voting card, please