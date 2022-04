A nem várt reakciót Stumpf András, a Válasz Online munkatársa vette észre.

Orbán Viktor miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is reagált arra a nyilvános Facebook-bejegyzésre, amelyben Bencsik Gábor újságíró, a Magyar Krónika főmunkatársa úgy fogalmazott, hogy tarthatatlan a magyar közmédia politikai elfogultsága. Orbán Gáspár szívecskével jutalmazta Bencsik bejegyzését, aminek jelentését nem kell magyarázni: egyértelműen azt jelenti, hogy a miniszterelnök fia egyetért Bencsik gondolataival – írja a Blikk.

A szívecskét, a reakciót Stumpf András, a Válasz Online munkatársa vette észre.

- írta a Facebookon Stumpf András, a Válasz Online munkatársa.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Bencsik Gábor hétfőn azt írta a Facebookon, hogy:

Akkor most, a számomra is örvendetes negyedik kétharmad után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobboldalon is mindenki tud: a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan. Egyszerűen képtelenség, hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a lábukat nem tehetik be oda, a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek, a hírműsorokban hírként olvasnak föl hosszú kormánypárti publicisztikákat, miközben az ellenzéki vélemények legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba csomagolva jelennek meg. Mondom ezt annak ismeretében, hogy 14-én, csütörtökön az M1-en Lánczi Tamás 48 perc című műsorának Márki-Zay Péter lesz a vendége. Az lett volna a helyes, ha a kampányban kap meghívást, hiszen ma már alapvetően tét nélküli a beszélgetés, de ez is valami. A közszolgálati magyar televízió az ország ellenzéki felének is a televíziója, az ő adójukból is működik, ideje elkezdenie aszerint is viselkedni.