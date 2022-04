Tízmilliárdba került a sosem működő rendszer, még egy évet állnak a Deák téren a beléptetőkapuk

A BKK beperelte a német céget, amely a rendszert létrehozta volna, számításaik szerint 2023-ban lehet ítélet.

A Népszava cikke szerint még egy évig biztosan a helyükön fognak maradni a Deák téri metrómegálló egyelőre semmire sem jó beléptetőkapui. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a lapnak azt válaszolta, hogy a kapuk leszerelése és elszállítása olyan összetett műszaki feladat, amihez csak a hármas metróvonal felújításának befejezése után lehet hozzáfogni.

A Budapesti Közlekedési Központ elektronikus jegyrendszeréhez kapcsolódó beléptetőkapuk a Deák Ferenc téri metróállomás Sütő utcai kijáratánál Budapesten 2017. augusztus 30-án. Fotó, címlapkép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

A beléptetőkapukat 2017 nyarán helyezték ki, és először nyitott állapotban tesztelték azokat, de a BKV eredetileg azt ígérte, hogy 2018 nyarától már záródni fognak a kapuk (vagyis már működni fognak). Ebből aztán végül nem lett semmi, mint ahogy a többi metrólejáratnál sem, amelyekhez összesen 810 ilyen kaput telepítettek volna.

A cikk szerint ezek a Deák téri beléptetőkapuk még annak a fővárosi elektronikus jegyrendszernek a részét képezték volna, amelybe még a Vitézy Dávid vezetésével felállított BKK kezdett volna bele 2010-ben, és amelyet a legelső tervek szerint 2013-ban adtak volna át.

Az elektronikus jegyrendszer tervezésére, kiépítésére, üzemeltetésére 91 millió euróért (28 milliárdért) 2014-ben vállalkozott a német Scheidt & BAchmann (S&B), a BKK végül 2018 novemberében, bankgarancia hiányára hivatkozva szüntette meg a céggel a megkötött szerződést.

Tarlós István korábbi főpolgármester akkor azt nyilatkozta, hogy a BKK félrevezette őt, Dabóczi Kálmánt menesztette a BKK vezérigazgatói posztjáról, és feljelentést is tett (ezt megtette a Liberálisok és a DK is), viszont a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) tavaly októberben bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.

A cikk szerint a beruházásra költött közel 10 milliárd forintból mindössze 585 millió forint a hasznosítható elemek értéke, amely az S&B által leszállított kettő szerverpark hardver- és szoftver-elemeiből áll.

A BKK tavaly beperelte az S&B-t, az indoklás szerint a cég a projekt hét fázisából csak négyet teljesített, a rendszer pedig sosem működött, a megvásárolt jegyleolvasók, kapuk nagy része azóta is raktárban porosodik.

A Népszava a fővárosi közlekedési cégnél megkérdezte, hogy hogyan áll jelenleg a per. A cég válasza szerint 2021 szeptemberében adták be a keresetet "a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbíróságához a meghiúsult jegyrendszer kapcsán a Scheidt & Bachmann GmbH-val szemben. A választottbíróság megalakult. Az ítélet 2023-ban várható. Az eljárásra vonatkozó titoktartási követelmények miatt azonban további információt nem adhatnak a perrel kapcsolatban" – olvasható a cikkben.

A BKK azt is megírta, hogy továbbra is elkötelezettek a fővárosi közlekedés "korszerűbb és kényelmesebb, mindenki számára elérhető megoldásainak megteremtésében", ezért is vezették be a Budapest Go applikációt, melyen keresztül elektronikus jegyeket, bérleteket és időalapú jegyeket is lehet vásárolni.

"Csakhogy ez messze nem az, amit korábban ígértek. Az e-jegy az utazási egyenleget elektronikusan, központi elszámoló rendszerében tartotta volna nyilván, az ott vezetett számláról vonta volna le az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét. A papíralapú bérletigazolványt plasztik közlekedési kártya váltotta volna fel, a díjfizetés pedig valóban időalapú lett volna, vagyis annyit vontak volna le az egyenlegből, ahány percet a járművön töltött az utas" – írja a Népszava.