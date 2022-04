470 ezer lakáshiteles sorsa van az Orbán-kormány kezében: meddig marad a kamatstop?

A csütörtöki kormányinfón sem tudta megmondani Gulyás Gergely, hogy mi lesz a kampányban bevezetett válságintézkedések sorsa, mint például a kamatstop meddig marad velünk.

A döntésre nincs sok idő, a kamatstop hivatalosan június végéig van érvényben, ezután többszászezer hitelesnek nőhet meg jelentősen a törlesztőrészlete.

A törlesztőrészlet-emelkedés akár 30 százalékos is lehet a kamatstop végével, azaz a kamatstoppos 100 000 forintos havi törlesztőrészlet június 30. után több, mint 130 000 forintra emelkedhet.

Összesen 470 ezer lakáshiteles lehet érintett, ugyanis ennyien lehetnek azok, akiknek devizahitelét változó kamatozású forinthitelre váltották a bankok, az ő törlesztőrészletük drasztikusan megemelkedne.

Egyelőre semmi garanciát nem látni arra, hogy a kormány június után is fenntartaná a kamatstopot. A választások után Orbán Viktort a kamatstop kapcsán elmondta, hogy a családok védelme elsődleges fontosságú, azonban azt is hozzátette, hogy a válság mindenképp hatással lesz ránk. Az intézkedést eleve a kampányhajrában jelentették be, amikor is több másik intézkedéssel karöltve a kormány az akkor még a háborútól független energiár-drágulással szemben vette fel a harcot.

Az elmúlt években a Magyar Nemzeti Bank nagyon alacsonyan tartotta a jegybanki alapkamatot a gazdaság élénkítése céljából. Most, a válságban viszont az infláció megfogása miatt emelnie kellett az alapkamatot. A probléma azonban, hogy a jelenlegi inflációt nem a gazdasági növekedés hajtja, hanem a most már háborúval tetézett energiaár-válság.