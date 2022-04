L. Simon bocsánatot kért édesanyja háziorvosától, majd leszólta az őt ócsárlókat

Szerinte nem most jött vele szembe a valóság, ismeri a helyzetet, de azt elismerte, hogy hiba volt név szerint megemlítenie édesanyja háziorvosát. A vele szemben indult "brutális gyűlöletcunamin" viszont meglepődött.

A Mandiner felületén cáfolta L. Simon László volt fideszes politikus, jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, hogy azért írta meg a nagy vihart kavart Facebook-posztját pár napja, mert "szembejött" vele a valóság, állítása szerint ő pontosan tisztában van az egészségügy jelenlegi helyzetével – olvasható a 24.hu cikkében.

Mint ismert, L. Simon pár napja arról írt, hogy édesanyja otthon feküdt betegen, de a háziorvos megtiltotta neki, hogy bemenjen, és inkább telefonon vette fel a panaszokat. A háziorvost név szerint említette meg. A háziorvosok szerint ez a bevett eljárás már évek óta, amire a koronavírus pluszban ráerősített. L. Simon bejegyzésénél sokan kommenteltek, végül a posztot eltüntette az oldaláról a volt politikus.

L. Simon a mostani vendégcikkben leírta, az elmúlt hónapban édesanyjával kétszer is jártak a fehérvári kórház sürgősségi részlegén, tehát nem most jött szembe vele a valóság, ahogy azt sokan állítják, ő ismeri az egészségügy helyzetét

"Türelmesek voltunk, mert láttuk az orvosok és az ápolók emberfeletti munkáját. (…) Édesanyám és én is hiszünk az állami egészségügyben, a tisztességesen dolgozó, felkészült orvosokban"

L. Simon a Facebookon írt korábbi, a vitát kiváltó posztját azzal magyarázta, hogy régóta értetlenkedéssel és elégedetlenséggel figyeli a távgyógyítást.

"Ez párosult az édesanyám miatti aggodalmammal, illetve a tehetetlenségnek azzal az érzésével, amit az váltott ki, hogy a családommal együtt éppen az Egyesült Államokban tartózkodtam."

A távgyógyítás protokollját is vitatja, de azt hozzátette, hogy azt a hippokratészi esü és a lelkiismeret sokszor felül is írja, mert sokan a világjárvány idején is hagyományosan rendeltek az orvosok közül.

Kitért a posztja által generált viharra is, szerinte levitézlett baloldali politikusok és újságírók estek neki, akikkel szembejött a valóság az április 3-ai választáson, de ezt hamar elfelejtették, és jól felhergelték a közönségüket, ami miatt brutális gyűlöletcunami indult meg ellene. Ezért is vette le a posztját a Facebook-oldaláról, hogy véget tudjon vetni a minősíthetetlen hangvételű személyeskedésnek.

"Ebben az értelemben valóban szembe jött velem a valóság: nem gondoltam volna, hogy ennyi irigység, harag és gyűlölet van az emberek egy részében. Ha a baloldali újságírók erre értették azt, hogy szembesültem végre a választók véleményével, akkor tényleg komoly a baj. A gyűlölet, a beszólás, a fenyegetés nem vélemény"

L. Simon László egyetlen dolgot sajnál az esettel kapcsolatban: hogy édesanyja háziorvosát nevesítette a posztjában. A gyakorlatával továbbra sem ért egyet, ám azt hozzátette, ennyi év politikai rutinjával tudnia kellett volna kezelnie a pillanatnyi indulatát, éppen ezért megkövette a háziorvost.

A volt politikus az írása végén még ismét kitért az ellenzékre, szerinte ugyanis nem ő és a vidéki fideszes politikusok élnek buborékban, hanem a "baloldali-liberális értelmiség", és amíg ez nem változik, addig nincs esélyük sem megérteni, hogy mi történt április 3-án.