Szabó Tünde helyett Schmidt Ádám felelhet majd a sportért

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül a sportot felügyelő államtitkárság, ezt pedig megerősítették a Magyar Közlönyben megjelentek is.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Magyar Sport Napja alkalmából tartott ünnepségen az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében 2022. május 6-án. MTI/Balogh Zoltán

A területért a továbbiakban nem Szabó Tünde, hanem Schmidt Ádám felel majd a lap szerint, amelyre a 24.hu hivatkozik.

A sport kiemelten fontos a miniszterelnök, Orbán Viktor számára, még a Nemzeti Sport is azt írja, hogy

„ahogyan az államigazgatásban emlegetik, valójában Orbán Viktor a sportminiszter, de legalábbis naprakész a terület legtöbb ügyével kapcsolatban és a fontosabb döntéseket is ő hozza meg”.

Ez ugyanakkor problémát is jelentett a sportlap írása szerint, ugyanis technikai problémát is jelentett korábban, hogy a sport erős szereplői minden döntést tőle vártak, kevésbé fontos ügyekben, egymás feje fölött átnyúlva is, ráadásul a többcsatornás irányítási rendszerben (EMMI, Miniszterelnökség, MOB, klubok, szövetségek) nehéz volt sínen tartani a folyamatokat.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán