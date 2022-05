A portfolio.hu számolt be arról, hogy minden jel arra utal, hogy a hétfőn kezdődő EU-csúcs előtt, vasárnap összejöhet az uniós orosz olajembargós alku, amely felmentést adna a vezetékes szállítású kőolaj alól.

Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök aláírja a kinevezési okmányokat eskütételét követően az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án. MTI/Máthé Zoltán

Így Magyarország megkapná, amit akart, de mégis veszélybe kerülhet az olajellátása az egyre komolyabb ukrán fenyegetések miatt, amelyek a Barátság kőolajvezeték elzárását pedzegetik. Nem véletlen ezért Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi félmondata, miszerint ennek a kockázatnak a kivédésére is garanciákat kér Magyarország az olajembargós vétó feladásáért cserébe – írja a portfolio.hu.

Charles Michel európai tanácsi elnök szerdán jelezte, hogy

a viták ellenére még a hétfői EU-csúcs előtt összejöhet az alku a hatodik uniós szankciós csomag keretében az orosz olajembargóról, tegnap is intenzív egyeztetéseket bonyolított különböző tagállamok vezetőivel.

A Politico ennek eredményeként Charles Michel környezetéből azt hallotta, hogy „nagy számú” tagállam hajlandó arra az alkura, hogy kivennék a vezetékes szállítású kőolajat az embargós csomagból, így tehát megkapná Magyarország azt az engedményt, amit a kezdetek óta el akart érni.

Ez ugyan nem csak Magyarországnak szólna, hanem a cseheknek és szlovákoknak is, hiszen ők is kapnak nyersolajat a Barátság vezetéken.

EU-s szinten pedig az történne, hogy az orosz olajimport mintegy 90%-át betiltják, mivel ez a része úgyis tengeren érkezik a különböző tagállamokba.

A Politico úgy tudja, mára a francia soros elnökség berendelte egyes tagállamok nagyköveteinek csoportját, aztán vasárnapra összehívták a nagyköveti ülést, hogy ott szentesítsék a végső szöveget, ami majd a hétfő-keddi EU-csúcs zárónyilatkozata is lesz, benne tehát a hatodik uniós szankciós csomaggal, beleértve az orosz nyersolajra és finomított termékekre is (bizonyos kivételekkel).

A csomagban a korábbi terveknek megfelelően benne lenne további orosz bankok SWIFT-rendszerből való kizárása, orosz dezinformációt terjesztő szolgáltatók unós kizárása, oroszok európai ingatlanvásárlásait nehezítő szabályok, illetve többek között a Kirill-pátriárka személyét érintő szankció is, akinek szankcionálása ellen két hete egy rádióinterjúban élesen kikelt Orbán Viktor magyar kormányfő.

Ha valóban ez lesz a következő napok menetrendje, akkor ez kevéssé tenné élessé azokat a vitákat, amelyek arról szólnak, hogy az EU kénytelen érdemi plusz pénzeket adni a kelet-közép-európai országoknak az oroz olajról való leváláshoz a REPowerEU programban (plusz CO2-kvóták eladásából befolyó bevételből), amely pénzeket csak az egyes tagállamok saját helyreállítási programjain belül lehet elérni. Így viszont ehhez egyelőre nem férne hozzá Magyarország a jogállamisági viták miatt.

Mégsem dőlhetne hátra Magyarország amiatt, ha ki tudná harcolni a vezetékes orosz kőolajnak a szankciók alóli mentesítését, mert egyrészt a márciusi EU-csúcs stratégiai irányként megszabta nekünk is az orosz fosszilis energiahordozókról leválást (a magyar kormány is jóváhagyta), a Mol is elkezdi a szükséges beruházásokat, másrészt

egy nagyon komoly fenyegetést is kapott a napokban Magyarország azért, mert egyelőre blokkolja a hatodik uniós szankciót.

Olena Zerkal, az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója, volt ukrán külügyminiszter-helyettes ugyanis szerda este a kijevi biztonsági fórumon azt vázolta: valami történhet a Barátság kőolajvezetékkel.

Ez arra utalt, hogy ha továbbra is blokkolja Magyarország az orosz olajembargó megszületését, akkor az ukránok máshogy lépnének fel az ellen, hogy az oroszok továbbra is bevételeket tudjanak szerezni a olajértékesítésből.

Hozzátette:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök dolga eldönteni, hogy mi is azon a nyelven beszélünk-e, ahogy Orbán Viktor is megérti és amely nyelven ő is beszél az EU-val

Mindez tehát elég nyíltan azzal való fenyegetést jelent, hogy ha Magyarország nem hajlandó a vezetékes orosz olajról lemondani és ezért blokkolja az oroszok bevételének döntő többségét adó tengeri szállítású olajembargót is, akkor az ukránok elzárják felénk a Barátság kőolajvezetéket, hogy így történjen meg a leválásunk az orosz olajról.

Nem volt véletlen ezért Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tegnapi közleménye, amelyben visszautasította az ilyen jellegű zsarolásokat, fenyegetéseket, másrészt az sem volt véletlen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi Kormányinfós mondatai között, hogy

Magyarország akkor boldogan támogatja az uniós olajembargót, ha felmentést kapunk a vezetékes szállítás tiltása alól, ezzel együtt arra is garanciákat kapunk,

hogy ha a vezetékes szállítással valami baj történik, akkor a tengeri szállítási módozat felől hozzájutunk a megfelelő olajvolumenhez.

Mindezt az ukrán fenyegetést tegnap esti videójában maga Zelenszkij tovább fokozta, ugyanis azt mondta:

Nézzék meg, hány hete próbál az Európai Unió megállapodni az Oroszország elleni hatodik szankciócsomagról. Természetesen hálás vagyok azoknak a barátainknak, akik az új szankciókat támogatják. De honnan van ekkora hatalmuk azoknak, akik blokkolják a hatodik csomagot? Miért van még mindig ekkora hatalmuk, többek között az Európai Unión belüli eljárásokban is?

Összességében tehát a következő napokban nagy jelentőségű dolgok dőlhetnek el a hatodik uniós szankciós csomag keretében, amely az ország energiaellátása, illetve az uniós pénzek terén is lényeges következményekkel járhat.

