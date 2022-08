A Momentum elnökségi tagja szerint Ujhelyi uniós népszavazási javaslata óriási hiba

Kele János úgy látja, több mint bűn – óriási hiba egy ilyen kérdést a politikai arénába bedobni csak azért, "mert néhány, az irrelevánssá válástól rettegő politikai szereplő ebben az ügyben most saját visszakapaszkodásának lehetőségét látja."

A Momentum elnökségi tagja, Kele János közgazdász a Facebook-oldalán nyilvánult meg, miután vasárnap kiderült, hogy az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István népszavazást kezdeményez az európai uniós magyar tagság megerősítése céljából – olvasható a 444 cikkében.

Fotó: Facebook/Kele János

Mint korábbi cikkünkben írtuk, Ujhelyi ezt azért indítványozta, mert úgy látja, hogy a Fidesz és Orbán Viktor az EU-ból való kilépést készíti elő – ezért lenne szükség egy ilyen megerősítő referendumra (ráadásul 2023-ban lesz 20 éve, hogy az EU-ba való belépés mellett szavazott az ország).

Ujhelyi azt is belengette, hogy a következő napokban már be is fogja jelenteni a megfelelő választási bizottságnál a jogászokkal egyeztetett népszavazási kérdést, ami így hangzik:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország Európai Uniós tagsága iránti elkötelezettségéről?”

Erre a felvetésre válaszolt a Momentum elnökségi tagja a közösségi oldalán pár mondatban, amit változtatás nélkül közlünk:

"Magyarország az EU teljes jogú tagja. Ennek a tagsági viszonynak a megkérdőjelezését bedobni a politikai aréna napirendjének kellős közepébe, és valós, súlyos téttel bíró vita tárgyává tenni, több mint bűn – óriási hiba.

Egyszerűen nem éri meg egy hatalmas nemzeti sorstragédia kockázata pusztán azért, mert néhány, az irrelevánssá válástól rettegő politikai szereplő ebben az ügyben most saját visszakapaszkodásának lehetőségét látja."